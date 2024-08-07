Губерниев отреагировал на пятое олимпийское золото 41-летнего Михаина Лопеса

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о пятой золотой медали кубинца Михаина Лопеса Нуньеса.

«Да, величайший!!! Как Сэр Стивен Редгрейв!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

По окончании боя 41-летний спортсмен из Кубы объявил о завершении спортивной карьеры. Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по греко-римской борьбе в категории до 130 кг. Третье место поделили представитель Китая Линчжэ Мэн и иранский борец Амин Мирзазаде.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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