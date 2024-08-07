Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: результаты соревнований 6 августа

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Во вторник, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоялись матчи 1/4 финала по водному поло среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Олимпиада-2024. Водное поло, женщины. 1/4 финала. 6 августа

Австралия — Греция — 9:6;

Венгрия — США — 4:5;

Нидерланды — Италия — 11:8;

Канада — Испания — 8:18.

Таким образом, в полуфинале друг с другом встретятся олимпийские сборные Австралии и США, в параллельном матче сыграют Нидерланды и Испания.

Напомним, четвертьфинальные пары были составлены в соответствии с местами, занятыми на групповом этапе.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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Кто выступал под нейтральным флагом на Олимпиадах: