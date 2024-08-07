Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: результаты соревнований 6 августа

Во вторник, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоялись матчи 1/4 финала по водному поло среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Олимпиада-2024. Водное поло, женщины. 1/4 финала. 6 августа
Австралия — Греция — 9:6;
Венгрия — США — 4:5;
Нидерланды — Италия — 11:8;
Канада — Испания — 8:18.
Таким образом, в полуфинале друг с другом встретятся олимпийские сборные Австралии и США, в параллельном матче сыграют Нидерланды и Испания.
Напомним, четвертьфинальные пары были составлены в соответствии с местами, занятыми на групповом этапе.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
Кто выступал под нейтральным флагом на Олимпиадах: