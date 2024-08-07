Мэр Парижа выступила с заявлением о соревнованиях на открытой воде в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась о проведении олимпийских соревнований по плаванию на открытой воде в Сене на фоне ранее отмененной тренировки в связи с плохим качеством воды в реке.

«Это мероприятие состоится. Мы ещё подождём результатов измерений, потому что соревнования на открытой воде пройдут на дистанции в 10 километров, поэтому спортсмены проведут в Сене больше времени, чем даже триатлонисты.

Сейчас проводятся измерения воды немного другого характера. Мы подождём, пока будут получены результаты по качеству воды, но это соревнования состоятся, поскольку за последние несколько дней наблюдается очень заметное улучшение воды. Особенно помогли погодные условия», — приводит слова Идальго французского издание RMC Sport.

Напомним, Сена является главной рекой Парижа и одной из самых загрязнённых рек в Европе. Это связано с большим количеством сточных вод, которые регулярно попадают в реку, и с дождливым климатом.

Отметим, что за несколько дней до начала соревнований на открытой воде было неизвестно, смогут ли спортсмены плыть в Сене — она не соответствовала необходимым нормам для заплыва, однако утром перед соревнованиями показатели стали лучше, и старт состоялся.

Фавориты Олимпиады в Париже: