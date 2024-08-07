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Американская синхронистка рассказала о шансах выиграть медали Олимпиады-2024

Американская синхронистка рассказала о шансах выиграть медали Олимпиады-2024
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Американская синхронистка Кеана Хантер высказалась о шансах выиграть Олимпийскую медаль для сборной США.

— У вас хорошие шансы на медаль, а США последний раз брали медаль в синхронном плавании на Олимпиаде уже очень давно.
-Да, мы даже не квалифицировались на Олимпиаду с 2008 года. Так что это большое событие для нас, здорово представлять свою страну здесь. Когда мы отобрались на Олимпиаду, это был один из лучших дней в нашей жизни. У нас было непростое начало вчера, но потом нам вернули базовую оценку. Было много эмоций, мы были очень рады, и сегодня мы боролись изо всех сил. Мы справились и с нетерпением ждём завтрашнего дня, — сказала Хантер корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Сборная США по синхронному плаванию является второй самой титулованной командой с пятью золотыми медалями. Лидирует в таблице сборная России – 12 золотых.

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