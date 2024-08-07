«Мы выиграли от новой системы». Американская синхронистка — об изменении правил на ОИ

Американская синхронистка Кеана Хантер прокомментировала изменение правил в синхронном плавании.

«Поначалу, когда их ввели, я не знала, как реагировать, но теперь чувствую, что они позволяют нам претендовать на медали. Мы выиграли от новой системы, потому что у нас интенсивная программа и много связок, это помогает нам раскрыть настоящих себя в этом спорте», — сказала Хантер корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Сегодня, 7 августа, на Олимпиаде-2024 в Париже в синхронном плавании будет разыгран один комплект медалей в акробатической программе (группы). 10 августа будет разыгран комплект в произвольной программе (дуэты).

Сборная США по синхронному плаванию является второй самой титулованной командой с пятью золотыми медалями. Лидирует сборная России – 12 золотых медалей.