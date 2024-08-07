Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Мы выиграли от новой системы». Американская синхронистка — об изменении правил на ОИ

«Мы выиграли от новой системы». Американская синхронистка — об изменении правил на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Американская синхронистка Кеана Хантер прокомментировала изменение правил в синхронном плавании.

«Поначалу, когда их ввели, я не знала, как реагировать, но теперь чувствую, что они позволяют нам претендовать на медали. Мы выиграли от новой системы, потому что у нас интенсивная программа и много связок, это помогает нам раскрыть настоящих себя в этом спорте», — сказала Хантер корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Сегодня, 7 августа, на Олимпиаде-2024 в Париже в синхронном плавании будет разыгран один комплект медалей в акробатической программе (группы). 10 августа будет разыгран комплект в произвольной программе (дуэты).

Сборная США по синхронному плаванию является второй самой титулованной командой с пятью золотыми медалями. Лидирует сборная России – 12 золотых медалей.

Материалы по теме
«Хейта нет». Что чувствует российская синхронистка, выступающая за Францию на Олимпиаде
«Хейта нет». Что чувствует российская синхронистка, выступающая за Францию на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android