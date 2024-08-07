Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Синхронистка из США — об отсутствии России на ОИ: всегда хочется, чтобы здесь были лучшие

Синхронистка из США — об отсутствии России на ОИ: всегда хочется, чтобы здесь были лучшие
Аудио-версия:
Комментарии

Американская синхронистка Кеана Хантер высказалась об отсутствии сборной России по синхронному плаванию на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

— Мне всегда хочется, чтобы здесь были лучшие, у них всегда лучше всего учиться, смотреть на лидеров спорта. Будет интересно посмотреть на них в будущем, когда они смогут вернуться, как они адаптируются к новым правилам.

— Смотрите прошлые выступления россиянок?
— Да, смотрю! В детстве постоянно смотрела олимпийские выступления сборной России. И в целом, не только с Олимпиад, мне очень нравятся их соло. Они такая большая сила в нашем спорте и так красиво двигаются. Они очень вдохновляют», — сказала Хантер корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Сборная России является самой титулованной командой на Олимпийских играх. За всё время российские синхронистки выиграли 12 золотых медалей. У ближайшего преследователя, США, 5 золотых медалей.

Материалы по теме
Как там синхронное плавание без России? Что посмотреть в 12-й день Олимпийских игр
Как там синхронное плавание без России? Что посмотреть в 12-й день Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android