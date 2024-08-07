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Китайская синхронистка: новые правила сделали соревнования более интересными

Китайская синхронистка: новые правила сделали соревнования более интересными
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Китайская синхронистка Фенг Ю высказалась о новых правилах в синхронном плавании на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

В 2022 году Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила новые правила соревнований по синхронному плаванию.

«Новые правила сделали соревнования более интересными. Благодаря изменениям в правилах у каждой команды есть шанс на золото, соревнования стали более конкурентными. Я бы хотела соревноваться с командой России. Я считаю, у каждой команды должен быть шанс выступить на Олимпиаде», — приводит слова Фенг Ю корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России является самой титулованной командой на Олимпийских играх. За всё время российские синхронистки выиграли 12 золотых медалей. У ближайшего преследователя, США, 5 золотых медалей.

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