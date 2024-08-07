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Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 7 августа 9.30, таблица

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 7 августа 9.30, таблица
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В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам 11 соревновательных дней в медальном зачёте Игр лидирует сборная США, в её активе 24 золотые, 31 серебряная и 31 бронзовая награды. На второй строчке располагается команда Китая, которая завоевала 22 золотые, 20 серебряных и 16 бронзовых медалей. Тройку лучших замыкает Австралия: 14 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград.

Таблица медального зачёта ОИ-2024

Выступающие в нейтральном статусе атлеты из России завоевали одну серебряную медаль в теннисе — её обладателями в женском парном разряде стали Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

В 12-й соревновательный день 7 августа будет разыграно пять комплектов наград в лёгкой атлетике, четыре — в парусном спорте, три — в боксе. По два комплекта медалей 7 августа олимпийцы разыграют в велоспорте, вольной борьбе, греко-римской борьбе, тхэквондо и тяжёлой атлетике, по одному — в синхронном плавании, скейтбординге и скалолазании.

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