Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 7 августа 9.30, таблица

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам 11 соревновательных дней в медальном зачёте Игр лидирует сборная США, в её активе 24 золотые, 31 серебряная и 31 бронзовая награды. На второй строчке располагается команда Китая, которая завоевала 22 золотые, 20 серебряных и 16 бронзовых медалей. Тройку лучших замыкает Австралия: 14 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград.

Выступающие в нейтральном статусе атлеты из России завоевали одну серебряную медаль в теннисе — её обладателями в женском парном разряде стали Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

В 12-й соревновательный день 7 августа будет разыграно пять комплектов наград в лёгкой атлетике, четыре — в парусном спорте, три — в боксе. По два комплекта медалей 7 августа олимпийцы разыграют в велоспорте, вольной борьбе, греко-римской борьбе, тхэквондо и тяжёлой атлетике, по одному — в синхронном плавании, скейтбординге и скалолазании.