Российский борец Мавлет Батиров включён в Зал славы Объединённого мира борьбы в Париже

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Мавлет Батиров включён в Зал славы UWW (Объединённого мира борьбы), сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Церемония включения Батирова в Зал славы UWW состоялась в Доме борьбы в Париже 5 августа, в день открытия олимпийских соревнований по борьбе на ОИ-2024. Российский спортсмен выигрывал золотые медали по вольной борьбе на Олимпийских играх — 2004 в Афинах и ОИ-2008 в Пекине, также на его счету победы на чемпионатах мира и Европы.

Мавлет Батиров стал 24-м представителем Российской Федерации в Зале славы UWW. Ранее туда были включены Загалав Абдулбеков, Али Алиев, Сослан Андиев, Николай Балбошин, Анатолий Белоглазов, Роман Дмитриев, Александр Иваницкий, Мнацакан Искандарян, Александр Карелин, Гоги Когуашвили, Анатолий Колесов, Сергей Корнилаев, Бесик Кудухов, Виктор Кузнецов, Михаил Мамиашвили, Павел Пинигин, Валерий Резанцев, Бувайсар Сайтиев, Геннадий Сапунов, Лери Хабелов, Юрий Шахмурадов, Владимир Юмин и Иван Ярыгин.