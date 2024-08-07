Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Синхронистка Баяндина — о выступлениях за Францию: девочки считают, что мне повезло

Синхронистка Баяндина — о выступлениях за Францию: девочки считают, что мне повезло
Анастасия Баяндина
Комментарии

Бывшая российская синхронистка двукратная чемпионка мира и Европы Анастасия Баяндина рассказала про то, как отреагировали бывшие партнёрши по сборной России на новость о её переходе во Францию.

– Вы много общаетесь с нашими синхронистками, сохраняете общение?

– Да, стараемся. Конечно, дистанция играет свою роль, но мы переписываемся, поддерживаем друг друга.

– Хейта нет?

– Хейта нет. Я бы даже сказала — наоборот. Девочки даже считают, что мне повезло.

– Что вы выступаете, а они нет?

– Да. Везение – это хорошо, но это также персональная работа и тяжёлое решение, — передаёт слова Баяндиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Баяндина приняла решение о переходе в сборную Франции в 2018 году.

Материалы по теме
Как там синхронное плавание без России? Что посмотреть в 12-й день Олимпийских игр
Как там синхронное плавание без России? Что посмотреть в 12-й день Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android