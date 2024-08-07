Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Всё давно прошло». Колесников рассказал, что не жалеет о том, что пропускает Олимпиаду

«Всё давно прошло». Колесников рассказал, что не жалеет о том, что пропускает Олимпиаду
Комментарии

Двукратный призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион Европы российский пловец Климент Колесников рассказал, сожалеет ли об отсутствии на Олимпийских играх в Париже и других международных соревнованиях.

«Сожаление об Олимпиаде? Всё давным-давно прошло. Мы плывём здесь, у нас есть свои соревнования. И я уже давно преследую свои цели. Единственное, что по этому поводу могу сказать, – многие выражают своё сожаление, что нас нет на международных соревнованиях. И спортсмены иностранные, и фанаты обычные пишут, что с нами было бы интереснее. Такое достаточно часто происходит, на самом деле. Но личного сожаления – никакого», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android