Экс-россиянка Баяндина: мир до сих пор равняется на российских синхронисток

Бывшая российская синхронистка двукратная чемпионка мира и Европы Анастасия Баяндина рассказала, что победы спортсменок из России продолжают вызывать интерес у их соперниц за рубежом.

— Думаю, мир синхронного плавания до сих пор пересматривает видео, равняется на российских спортсменок. Это всё равно не проходит даром, все эти годы работы, олимпийские медали, золото ЧМ и ЧЕ. Хочется увидеть их на соревнованиях.

– То есть спорт многое потерял из-за бана России? Они доминировали, за ними все тянулись.

– Сложно ответить. Сейчас мы видим, по новым правилам очень много вариантов подиума. Кто-то играет по правилам, кто-то старается поддерживать хореографию, кто как играет свои карты, — передаёт слова Баяндиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Баяндина приняла решение о переходе в сборную Франции в 2018 году.