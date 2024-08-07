Женская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа

Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжится турнир по женской борьбе. С раунда 1/8 финала свой олимпийский путь будут прокладывать спортсменки в весовой категории до 50 кг. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в женской борьбе.

Олимпиада-2024. Женская борьба.

Расписание дня, 6 августа:

12:00. До 50 кг. Утешительный раунд;

12:30. До 53 кг. 1/8 финала;

13:50. До 53 кг. 1/4 финала;

19:55. До 53 кг. 1/2 финала;

21:50. До 50 кг. За 3-е место;

22:15. До 50 кг. Финал.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены отказались от участия в соревнованиях по борьбе на летних Олимпийских играх — 2024.

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали первую медаль России на Играх в Париже — серебро.