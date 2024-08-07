Женская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа

Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжится турнир по женской борьбе. С раунда 1/8 финала свой олимпийский путь будут прокладывать спортсменки в весовой категории до 50 кг. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в женской борьбе.
Олимпиада-2024. Женская борьба.
Расписание дня, 6 августа:
12:00. До 50 кг. Утешительный раунд;
12:30. До 53 кг. 1/8 финала;
13:50. До 53 кг. 1/4 финала;
19:55. До 53 кг. 1/2 финала;
21:50. До 50 кг. За 3-е место;
22:15. До 50 кг. Финал.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены отказались от участия в соревнованиях по борьбе на летних Олимпийских играх — 2024.
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