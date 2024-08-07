Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по водному поло среди мужчин.

Олимпиада-2024. Водное поло, мужчины. 7 августа (время московское)

15:00 — 1/4 финала. Хорватия — Испания

16:35 — 1/4 финала. Греция — Сербия

20:00 — 1/4 финала. США — Австралия

21:35 — 1/4 финала. Италия — Венгрия

Напомним, четвертьфинальные пары были составлены в соответствии с местами, занятыми на групповом этапе.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.