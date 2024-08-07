Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 7 августа

Сегодня, 7 августа, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоятся полуфинальные и финальные поединки боксёрского турнира. Начало соревнований в 22:30 мск.

Женщины. До 57 кг. 1/2 финала:

Линь Юйтин (Китайский Тайбэй) – Эсра Йылдыз (Турция);

Нэсти Петецио (Филипины) – Юлия Шеремета (Польша).

Мужчины. Свыше 92 кг. 1/2 финала:

Нелви Тиафак (Германия) – Баходир Джалолов (Узбекистан);

Джамили-Дини Моиндзе (Франция) – Аюб Эль-Айссауи (Испания).

Мужчины. До 64 кг. Финал:

Софьян Умиа (Франция) – Эрисланди Альварес (Куба).

Мужчины. До 80 кг. Финал:

Нурбек Оралбай (Казахстан) – Александр Хижняк (Украина).