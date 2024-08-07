Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 7 августа
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Сегодня, 7 августа, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоятся полуфинальные и финальные поединки боксёрского турнира. Начало соревнований в 22:30 мск.
Женщины. До 57 кг. 1/2 финала:
Линь Юйтин (Китайский Тайбэй) – Эсра Йылдыз (Турция);
Нэсти Петецио (Филипины) – Юлия Шеремета (Польша).
Мужчины. Свыше 92 кг. 1/2 финала:
Нелви Тиафак (Германия) – Баходир Джалолов (Узбекистан);
Джамили-Дини Моиндзе (Франция) – Аюб Эль-Айссауи (Испания).
Мужчины. До 64 кг. Финал:
Софьян Умиа (Франция) – Эрисланди Альварес (Куба).
Мужчины. До 80 кг. Финал:
Нурбек Оралбай (Казахстан) – Александр Хижняк (Украина).
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