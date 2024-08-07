Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 1/4 финала 7 августа

Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоятся матчи 1/4 финала турнира по пляжному волейболу среди женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр.

Олимпиада-2024. Пляжный волейбол, 1/4 финала.

7 августа (время начала матчей — московское)

18:00. Женщины. Испания — Канада

19:00. Женщины. Бразилия — Латвия

22:00. Мужчины. Испания — Норвегия

23:00. Мужчины. Катар — США

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали первую награду России в Париже — серебро. В финале женского парного разряда россиянки проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини.