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Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 1/4 финала 7 августа

Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 1/4 финала 7 августа
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Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоятся матчи 1/4 финала турнира по пляжному волейболу среди женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр.

Олимпиада-2024. Пляжный волейбол, 1/4 финала.
7 августа (время начала матчей — московское)

  • 18:00. Женщины. Испания — Канада
  • 19:00. Женщины. Бразилия — Латвия
  • 22:00. Мужчины. Испания — Норвегия
  • 23:00. Мужчины. Катар — США

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали первую награду России в Париже — серебро. В финале женского парного разряда россиянки проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини.

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