Тхэквондо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа

Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоятся схватки турнира по тхэквондо. На ковёр выйдут спортсмены в весовых категориях до 49 кг у женщин и до 58 кг у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2024. Тхэквондо. 1/8 финала.

7 августа (время начала схваток — московское):

10:00. Женщины. До 49 кг. 1/8 финала;

10:10. Мужчины. До 58 кг. 1/8 финала;

15:30. Женщины. До 49 кг. 1/4 финала;

15:40. Мужчины. До 58 кг. 1/4 финала;

17:11. Женщины. До 49 кг. 1/2 финала;

17:24. Мужчины. До 58 кг. 1/2 финала;

20:30. Женщины. До 49 кг. Утешительный раунд;

20:40. Мужчины. До 58 кг. Утешительный раунд;

21:19. Женщины. До 49 кг. За 3-е место;

21:35. Мужчины. До 58 кг. За 3-е место;

22:23. Женщины. До 49 кг. Финал;

22:39. Мужчины. До 58 кг. Финал.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.