Тхэквондо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа
Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоятся схватки турнира по тхэквондо. На ковёр выйдут спортсмены в весовых категориях до 49 кг у женщин и до 58 кг у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2024. Тхэквондо. 1/8 финала.
7 августа (время начала схваток — московское):
- 10:00. Женщины. До 49 кг. 1/8 финала;
- 10:10. Мужчины. До 58 кг. 1/8 финала;
- 15:30. Женщины. До 49 кг. 1/4 финала;
- 15:40. Мужчины. До 58 кг. 1/4 финала;
- 17:11. Женщины. До 49 кг. 1/2 финала;
- 17:24. Мужчины. До 58 кг. 1/2 финала;
- 20:30. Женщины. До 49 кг. Утешительный раунд;
- 20:40. Мужчины. До 58 кг. Утешительный раунд;
- 21:19. Женщины. До 49 кг. За 3-е место;
- 21:35. Мужчины. До 58 кг. За 3-е место;
- 22:23. Женщины. До 49 кг. Финал;
- 22:39. Мужчины. До 58 кг. Финал.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.
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