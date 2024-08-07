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Тхэквондо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа

Тхэквондо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа
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Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоятся схватки турнира по тхэквондо. На ковёр выйдут спортсмены в весовых категориях до 49 кг у женщин и до 58 кг у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2024. Тхэквондо. 1/8 финала.
7 августа (время начала схваток — московское):

  • 10:00. Женщины. До 49 кг. 1/8 финала;
  • 10:10. Мужчины. До 58 кг. 1/8 финала;
  • 15:30. Женщины. До 49 кг. 1/4 финала;
  • 15:40. Мужчины. До 58 кг. 1/4 финала;
  • 17:11. Женщины. До 49 кг. 1/2 финала;
  • 17:24. Мужчины. До 58 кг. 1/2 финала;
  • 20:30. Женщины. До 49 кг. Утешительный раунд;
  • 20:40. Мужчины. До 58 кг. Утешительный раунд;
  • 21:19. Женщины. До 49 кг. За 3-е место;
  • 21:35. Мужчины. До 58 кг. За 3-е место;
  • 22:23. Женщины. До 49 кг. Финал;
  • 22:39. Мужчины. До 58 кг. Финал.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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