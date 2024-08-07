Пловцам на открытой воде разрешили тренироваться в Сене на Олимпиаде в Париже

Пловцы на открытой воде получили разрешение на тренировки в Сене, так как качество воды признано организаторами Олимпийских игр — 2024 в Париже удовлетворительным. Об этом сообщает AP News.

Должна была состояться двухчасовая тренировка. Это единственный шанс для пловцов ознакомиться с маршрутом через центр французской столицы. Неясно, сколько спортсменов воспользуются тестовым забегом, который проводился за день до женского 10-километрового марафона. Мужской заплыв запланирован на пятницу.

Ранее во вторник, 6 августа, уже отменяли тренировки из-за опасений по поводу колебаний уровня бактерий в водном пути. Сена является одной из самых грязных рек в Европе из-за большого количества сточных вод, которые попадают в реку, и дождливого климата.