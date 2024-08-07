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Греко-римская борьба, мужчины, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа

Греко-римская борьба, мужчины, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа
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Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжится турнир борцов греко-римского стиля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в греко-римской борьбе.

Олимпиада-2024. Греко-римская борьба, мужчины.
Расписание дня, 7 августа:

  • 12:00 — до 77 кг. Утешительный раунд;
  • 12:00 — до 97 кг. Утешительный раунд;
  • 12:30 — до 67 кг. 1/8 финала;
  • 12:30 — до 87 кг. 1/8 финала;
  • 13:50 — до 67 кг. 1/4 финала;
  • 13:50 — до 87 кг. 1/4 финала;
  • 19:15 — до 67 кг. 1/2 финала;
  • 19:35 — до 87 кг. 1/2 финала;
  • 20:30 — до 77 кг. За третье место;
  • 20:55 — до 77 кг. Финал;
  • 21:05 — до 97 кг. За третье место;
  • 21:30 — до 97 кг. Финал.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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