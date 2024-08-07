Греко-римская борьба, мужчины, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа

Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжится турнир борцов греко-римского стиля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в греко-римской борьбе.

Олимпиада-2024. Греко-римская борьба, мужчины.

Расписание дня, 7 августа:

12:00 — до 77 кг. Утешительный раунд;

12:00 — до 97 кг. Утешительный раунд;

12:30 — до 67 кг. 1/8 финала;

12:30 — до 87 кг. 1/8 финала;

13:50 — до 67 кг. 1/4 финала;

13:50 — до 87 кг. 1/4 финала;

19:15 — до 67 кг. 1/2 финала;

19:35 — до 87 кг. 1/2 финала;

20:30 — до 77 кг. За третье место;

20:55 — до 77 кг. Финал;

21:05 — до 97 кг. За третье место;

21:30 — до 97 кг. Финал.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.