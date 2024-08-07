Греко-римская борьба, мужчины, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа

Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжится турнир борцов греко-римского стиля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в греко-римской борьбе.
Олимпиада-2024. Греко-римская борьба, мужчины.
Расписание дня, 7 августа:
- 12:00 — до 77 кг. Утешительный раунд;
- 12:00 — до 97 кг. Утешительный раунд;
- 12:30 — до 67 кг. 1/8 финала;
- 12:30 — до 87 кг. 1/8 финала;
- 13:50 — до 67 кг. 1/4 финала;
- 13:50 — до 87 кг. 1/4 финала;
- 19:15 — до 67 кг. 1/2 финала;
- 19:35 — до 87 кг. 1/2 финала;
- 20:30 — до 77 кг. За третье место;
- 20:55 — до 77 кг. Финал;
- 21:05 — до 97 кг. За третье место;
- 21:30 — до 97 кг. Финал.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.