В Китае арестовали женщину, подозреваемую в клевете на игроков Олимпиады в Париже

Полиция Пекина арестовала женщину, которую подозревают в публикации клеветнических комментариев в социальных сетях о китайских спортсменах и тренерах после финала женского одиночного турнира по настольному теннису на Олимпиаде в Париже.

В заявлении полиции говорится, что женщина «злонамеренно сфабриковала информацию и откровенно порочила других, что привело к негативному влиянию на общество». Конкретные подробности клеветнических комментариев не разглашаются.

В матче, который проходил в воскресенье, 3 августа, китайская спортсменка Мэн Чэнь победила своего товарища по команде Инша Сунь, также лидера мирового рейтинга, со счетом 4:2 в переигровке их предыдущей встречи в Токио три года назад. Сообщается, что во время всей игры были слышны крики одобрения в адрес Сунь и неодобрительные возгласы в адрес Чэнь.