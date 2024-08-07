Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа
В среду, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по лёгкой атлетике.
Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика.
7 августа (время московское)
- 11:05 — Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация
- 11:15 — Женщины. 100 м с барьерами. 1/4 финала
- 11:25 — Женщины. Метание копья. Квалификация
- 12:10 — Мужчины. 5000 м. 1/2 финала
- 12:55 — Мужчины. 800 м. 1.4 финала
- 13:45 — Женщины. 1500 м. Утешительный раунд
- 20:00 — Женщины. Прыжки с шестом. Финал
- 20:05 — Мужчины. 110 м с барьерами. 1/2 финала
- 20:15 — Мужчины. Тройной прыжок. Квалификация
- 20:35 — Мужчины. 400 м с барьерами. 1/2 финала
- 21:02 — Мужчины. 200 м. 1/2 финала
- 21:25 — Мужчины. Метание диска. Финал
- 21:45 — Женщины. 400 м. 1/2 финала
- 22:20 — Мужчины. 400 м. Финал
- 22:40 — Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.
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