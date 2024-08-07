Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа

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В среду, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по лёгкой атлетике.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика.

7 августа (время московское)

11:05 — Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация

11:15 — Женщины. 100 м с барьерами. 1/4 финала

11:25 — Женщины. Метание копья. Квалификация

12:10 — Мужчины. 5000 м. 1/2 финала

12:55 — Мужчины. 800 м. 1.4 финала

13:45 — Женщины. 1500 м. Утешительный раунд

20:00 — Женщины. Прыжки с шестом. Финал

20:05 — Мужчины. 110 м с барьерами. 1/2 финала

20:15 — Мужчины. Тройной прыжок. Квалификация

20:35 — Мужчины. 400 м с барьерами. 1/2 финала

21:02 — Мужчины. 200 м. 1/2 финала

21:25 — Мужчины. Метание диска. Финал

21:45 — Женщины. 400 м. 1/2 финала

22:20 — Мужчины. 400 м. Финал

22:40 — Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.