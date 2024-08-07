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Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа

Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 7 августа
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В среду, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по лёгкой атлетике.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика.
7 августа (время московское)

  • 11:05 — Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация
  • 11:15 — Женщины. 100 м с барьерами. 1/4 финала
  • 11:25 — Женщины. Метание копья. Квалификация
  • 12:10 — Мужчины. 5000 м. 1/2 финала
  • 12:55 — Мужчины. 800 м. 1.4 финала
  • 13:45 — Женщины. 1500 м. Утешительный раунд
  • 20:00 — Женщины. Прыжки с шестом. Финал
  • 20:05 — Мужчины. 110 м с барьерами. 1/2 финала
  • 20:15 — Мужчины. Тройной прыжок. Квалификация
  • 20:35 — Мужчины. 400 м с барьерами. 1/2 финала
  • 21:02 — Мужчины. 200 м. 1/2 финала
  • 21:25 — Мужчины. Метание диска. Финал
  • 21:45 — Женщины. 400 м. 1/2 финала
  • 22:20 — Мужчины. 400 м. Финал
  • 22:40 — Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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