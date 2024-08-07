Французская легкоатлетка сделала предложение своему парню после финиша на Олимпиаде-2024

Французская легкоатлетка Алис Фино сделала предложение своему возлюбленному после финиша на Олимпиаде-2024. Спортсменка стала четвёртой в забеге на 3000 м стипль-чез.

«Мне не нравится делать что-то, как все. Он ещё не сделал мне предложение, и я подумала, что, может быть, этот шаг зависит от меня. Сказала себе, что сделаю это, если пробегу меньше девяти минут. Это моё счастливое число, так как мы вместе уже девять лет… Я вручила ему булавку, на которой было написано: «Любовь в Париже», — приводит слова Фино RMC Sport.

Алис Фино Фото: Hannah Peters/Getty Images

Чемпионка мира 2023 года легкоатлетка из Бахрейна Уинфред Мутиле Яви стала победительницей забега на 3000 м с препятствиями (стипль-чез) в финале Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Она преодолела дистанцию за 8.52,76, тем самым обновив олимпийский рекорд. Его установила российская бегунья Гульнара Галкина-Самитова в 2008 году.