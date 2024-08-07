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Хелиф: мой талант — подарок всем алжирцам

Хелиф: мой талант — подарок всем алжирцам
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Представительница Алжира Иман Хелиф, выступающая на боксёрском турнире XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция), в очередной раз высказалась о скандале вокруг неё.

«Мне всё равно, что обо мне говорят. Для меня важно оставаться на уровне и давать своим людям то, что они заслуживают. Я знаю, у меня есть талант, и это подарок всем алжирцам», — приводит слова Хелиф издание Daily Mail.

Напомним, Хелиф стала одной из нескольких спортсменок, проваливших гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, проведённом Международной боксёрской ассоциацией (IBA), но была допущена до участия в Олимпиаде.

По ходу турнира соперницы неоднократно жаловались на участие Хелиф в соревнованиях, в 1/8 финала итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя менее чем через минуту после начала и покинула ринг в слезах. Сегодня, 7 августа, Хелиф сразится за золото в весовой категории до 66 кг.

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