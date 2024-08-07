Канадские велогонщицы проехали два лишних круга в командной гонке преследования на ОИ-2024

Канадская женская сборная в рамках командной гонки преследования проехала два дополнительных круга в квалификационной гонке. Сигнал к финальному кругу прозвучал на два круга позже, чем должен был.

Спортсменки из Канады прошли в финал, заняв восьмое место в квалификации, опередив Ирландию и Японию. Новая Зеландия показала лучшее время в квалификационной сессии, с результатом 4.04,679, опередив США, Великобританию и Италию.

На момент 7 августа у Олимпийской сборной Канады 18 медалей: 6 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.