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Россиянин Захар Петров вышел в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на Олимпиаде-2024

Россиянин Захар Петров вышел в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на Олимпиаде-2024
Захар Петров
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Российский каноист Захар Петров занял второе место в квалификационном заплыве каноэ-одиночек на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) и напрямую вышел в полуфинал соревнований.

Победителем первого заезда стал польский спортсмен Виктор Глазунов. Россиянин проиграл ему 1,46 секунды.

Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Квалификация
07 августа 2024, среда. 12:40 МСК
Окончено
1
Румыния
3:44.75, SF
2
Германия
3:45.48, SF
3
Китай
3:45.85, SF

Ранее российские спортсмены Алексей Коровашков и Захар Петров вышли в полуфинал соревнований в каноэ-двойках на Олимпиаде-2024. В квалификации, которая состоялась 6 августа, спортсмены заняли первое место в своём заезде, опередив ближайших соперников из Италии на полсекунды. Третье место занял тандем из Бразилии. Российская каноистка Олеся Ромасенко высоко оценила шансы тандема Коровашкова и Петрова на попадание в призы по итогам турнира.

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