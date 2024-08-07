Гандболисты из Испании стали первыми полуфиналистами Олимпиады-2024, обыграв Египет

Мужская сборная Испании по гандболу одержала победу в матче 1/4 финала Олимпиады-2024 в Париже (Франция) над сборной Египта. Встреча была переведена в овертайм и завершилась при счёте 29:28 в пользу испанцев.

Ранее в 1/4 финала женских соревнований гандболистки сборной Норвегии уверенно обыграли команду Бразилии. Встреча завершилась со счётом 32:15.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.