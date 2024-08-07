Губерниев обратился к Петрову перед стартом каноэ-одиночек на дистанции 1000 м на ОИ-2024

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российского каноиста Захара Петрова перед стартом на дистанции 1000 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Сегодня на Олимпиаде в Париже наш блестящий молодой каноист Захар Петров возьмёт старт на дистанции 1000 метров!!! Вперёд, Захар!!! Россия желает тебе лёгкой воды!!! Ты наш кумир!!! Ждём в олимпийском финале!!!» — написал Губерниев в социальных сетях.

Квалификация в гребле на каноэ (одиночка, 1000 м) начнётся в 12:40 мск. Четвертьфинал пройдёт в 15:40. Полуфинал и финал запланированы на 9 августа.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.