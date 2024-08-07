Индийская спортсменка провалила взвешивание и лишилась финала Олимпиады в борьбе

Индийская спортсменка Винеш Пхогат была отстранена от турнира по вольной борьбе из-за нарушения весового норматива. Накануне старта девушка провалила взвешивание. Об этом сообщила пресс-служба Индийской олимпийской ассоциации (IOA).

Вечером, 7 августа Пхогат должна была выйти на ковёр в финале весовой категории до 50 кг, но её вес превышал норму на несколько граммов. Её место в финале с американкой Сарой Энн Хильдебрандт заняла кубинская спортсменка Юснейлис Гусман Лопес.

Накануне Пхогат выбила из олимпийского турнира чемпионку Игр в Токио-2020, четырёхкратную чемпионку мира японку Юи Сусаки. Встреча завершилась со счётом 3:2. Таким образом, Юи Сусаки потерпела первое за несколько поражение на главных стартах. До этого момента японская спортсменка не отдавала соперницам ни одного балла.