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Лошадь футболиста Томаса Мюллера стала олимпийской чемпионкой в Париже

Лошадь футболиста Томаса Мюллера стала олимпийской чемпионкой в Париже
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34-летний немецкий футболист Томас Мюллер стал причастен к победе немецкого наездника Кристиана Кукука на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Кукук выиграл вместе с лошадью по имени Чекер (Шашка). К её подготовке и приложил руку Мюллер. Вместе с женой он управляет конюшней и владеет несколькими скакунами, в том числе и Чекером.

Второе место осталось за швейцарцем Стивом Гердой, третье — за представителем Нидерландов Майкелом ван дер Флютеном. Эти спортсмены также добрались до финишной прямой без штрафных очков.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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