Мутаз Эсса Баршим получил травму на ОИ-2024 в квалификации прыжков в высоту

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира катарец Мутаз Эсса Баршим получил травму в квалификации в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2024 в Париже и не стал продолжать выступление. Его результат 2.27.

Фото: Скриншот из трансляции

В финал выходят все спортсмены, выполнившие квалификационный норматив (Q), или как минимум 12 спортсменов с лучшими результатами (q). Финал пройдёт 10 августа.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.