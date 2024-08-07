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Мутаз Эсса Баршим получил травму на ОИ-2024 в квалификации прыжков в высоту

Мутаз Эсса Баршим получил травму на ОИ-2024 в квалификации прыжков в высоту
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Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира катарец Мутаз Эсса Баршим получил травму в квалификации в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2024 в Париже и не стал продолжать выступление. Его результат 2.27.

Фото: Скриншот из трансляции

В финал выходят все спортсмены, выполнившие квалификационный норматив (Q), или как минимум 12 спортсменов с лучшими результатами (q). Финал пройдёт 10 августа.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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