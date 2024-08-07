Испанцы Перес и Мартин выиграли смешанную эстафету по спортивной ходьбе на Олимпиаде

Испанские спортсмены Мариа Перес и Альваро Мартин завоевали золотые медали смешанной эстафеты по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2024. Соревнования прошли сегодня, 7 августа. Они преодолели марафонскую дистанцию заа 2 часа 50 минут и 31 секунду.

Второе место завоевал дуэт Даниэля Пинтадо и Гленды Морехон из Эквадора, а бронзовыми призёрами Игр стали Ридиан Коули и Джемайма Монтаг из Австралии.

Ранее бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио американская легкоатлетка Габриэль Томас завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в беге на 200 м. Сенсационная чемпионка Олимпийских игр 2024 года на стометровке Жюльен Альфред из Сент-Люсии стала второй. Тройку призёров замкнула ещё одна американка, Бриттани Браун.