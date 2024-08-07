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Власти Франции перехватили 40 дронов, начиная с недели до старта Олимпиады-2024

Власти Франции перехватили 40 дронов, начиная с недели до старта Олимпиады-2024
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С 18 июля, за неделю до начала Олимпийских игр 2024 года, властями Франции было перехвачено около 40 дронов, которым не было разрешено летать. Дроны останавливались, прежде чем пролететь над местами соревнований или Олимпийской деревней.

«Мы собираемся использовать системы помех, чтобы разорвать связь между пультом дистанционного управления и дроном», — приводит слова генерала Арно Бургиньона, отвечающего за воздушную защиту Игр и защиту от дронов, RMC Sport.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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