Александра Мирослав из Польши завоевала золото в лазании на скорость на Играх-2024

Двукратная чемпионка мира из Польши Александра Мирослав завоевала золотую медаль по спортивному скалолазанию. В лазании на скорость она оказалась на 0,08 секунды быстрее своей соперницы из Китая Лицзюань Дэн, которой досталось серебро. Бронзовая медаль досталась также польской спортсменке — Александре Калуцкой.

5 августа в квалификационных соревнованиях Александра Мирослав установила новый мировой рекорд в квалификации соревнований по лазанию на скорость. Дистанцию Мирослав преодолела за 6,06.

Ранее испанские спортсмены Мария Перес и Альваро Мартин завоевали золотые медали смешанной эстафеты по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2024. Соревнования прошли сегодня, 7 августа. Участники соревнований преодолели марафонскую дистанцию за 2 часа 50 минут и 31 секунду.

Второе место завоевал дуэт Даниэля Пинтадо и Гленды Морехон из Эквадора, а бронзовыми призёрами Игр стали Ридиан Коули и Джемайма Монтаг из Австралии.