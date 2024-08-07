Лидия Иванова: наши гимнасты дали бы на Олимпиаде такой бой, что Байлз бы задёргалась

Двукратная олимпийская чемпионка, тренер и комментатор Лидия Иванова предположила, как могли бы себя показать на Олимпиаде-2024 российские гимнасты.

«Чёткую параллель всегда провести очень сложно. Всё-таки живые люди обслуживают соревнования и там, и здесь. Я знаю характеристику грамотности нашего судейского корпуса, но и понимаю, что и Олимпиаду тоже должны обслуживать судьи высшей категории. Тем не менее есть эмоции, симпатии…

Надо присутствовать там, чтобы перевести показатели Маринова на олимпийский турнир. Абсолютно правильный, без погрешностей ответ дать, опять же, никогда нельзя, но, исходя из того, что сейчас видела в Новосибирске, могу сказать: наши гимнасты дали бы на Олимпиаде такой бой, что та же Симона Байлз сильно зашевелилась и нервно задёргалась бы со всеми своими таблетками», — сказала Иванова «Матч ТВ».

Ранее российские гимнасты отказались от выступления на ОИ-2024 в нейтральном статусе.