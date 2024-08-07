Британский легкоатлет Миллс обвинил француза в инциденте во время забега на 5000 м на ОИ

Британский легкоатлет Джордж Миллс на финишной прямой потерял равновесие во время забега на 5000 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже, что привело к падению ещё трёх спортсменов: Тьерри Ндикумвенайо, Доминика Локиньомо Лобалу и Майка Фоппена. В результате Миллс финишировал 18-м в серии и не прошёл далее. Сразу после гонки Джордж Миллс подошёл к французскому спортсмену Уго Хэю с протестующим видом.

«Англичанин говорит мне, что я его толкнул… Это была ерунда на последнем круге, все толкали. Меня это немного пугает, англичанин на меня немного злится. Не думаю, что его толкнул», — приводит слова Хэя RMC Sport.

В итоге протеста не было подано и квалификация француза была подтверждена. Четыре гонщика, участвовавшие в падении, были переквалифицированы.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.