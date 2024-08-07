Лидия Иванова — о Байлз: она недостойна сравнения с Ларисой Латыниной

Двукратная олимпийская чемпионка, тренер и комментатор Лидия Иванова заявила, что не нужно сравнивать девятикратную олимпийскую чемпионку советскую гимнастку Ларису Латынину и титулованную спортсменку из США Симону Байлз.

«Не хочу сравнивать с Латыниной. Зачем? Бесполезно говорить. В Токио мы всё видели, мы видели, какая Байлз настоящая, без таблеток: она просто ничего не может без этой химии. Комиссии по допинг-контролю просто дали Байлз зелёный свет.

Так что не надо говорить о Симоне. Она недостойна сравнения с Ларисой Семёновной. Да, Байлз где-то, наверное, направляет следующих спортсменов на то, чтобы те овладевали сложными элементами, но в целом не хочу сравнивать. Симону славят, воспевают, но это борьба химии с нормальным живым человеком. Это две разные линии. А вот Ребека из Бразилии мне очень нравится: приятно смотреть на её выступления», — приводит слова Ивановой «Матч ТВ».

Ранее Байлз осталась без медали в упражнении на бревне на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Во время выполнения одного из элементов Байлз упала. Из-за ошибок судьи дали гимнастке 13,100 балла. Она заняла итоговое пятое место.