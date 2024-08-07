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Французские гандболисты вылетели в 1/4 финала домашней Олимпиады, их обыграла Германия

Французские гандболисты вылетели в 1/4 финала домашней Олимпиады, их обыграла Германия
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Мужская сборная Франции по гандболу проиграла сборной Германии в 1/4 финала Олимпийских игр 2024 года в Париже. Встреча была переведена в овертайм. Счёт — 34:35. Отметим, что французы являлись олимпийскими чемпионами Токио.

В следующем раунде соревнований Германия сыграет с Испанией.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 14:30 МСК
Германия
Окончен
35 : 34
ОТ
Франция

Ранее мужская сборная Испании по гандболу одержала победу в матче 1/4 финала Олимпиады-2024 в Париже (Франция) над сборной Египта. Встреча также была переведена в овертайм и завершилась при счёте 29:28 в пользу испанцев.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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