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«Рада, что у неё всё хорошо». Ромасенко — о допинг-деле польской каноистки Боровской

«Рада, что у неё всё хорошо». Ромасенко — о допинг-деле польской каноистки Боровской
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Российская каноистка, спортсменка сборной России по гребле на каноэ Олеся Ромасенко рассказала об отношении к допинг-делу польской каноистки Дороты Боровской.

– Как ты относишься к тому, что польку Дороту Боровскую допустили к Олимпиаде, несмотря на положительную пробу? Как тебе версия про крем для собачьих лап?
– К допингу я отношусь плохо. Но с Доротой мы виделись в деревне, поболтали. Могу предположить, что она действительно лечила собаку. Знаю, она даже на сборы её брала. У меня тоже есть собака, прекрасно понимаю, что проблема с лапами – это серьёзно.
Ну, может, не до конца соблюдала гигиену, не помыла руки… Рада, что у неё в итоге всё хорошо.

– Обычно на допинговые скандалы с соперницами реагируют иначе.
– Не люблю негатив, стараюсь никому его не высказывать. Мы со всеми девчонками нормально общаемся.
Даже когда была история с Лоренс Венсан-Лапуант, она меня лично спрашивала в вотсапе, что я думаю. Ну, я отправила смеющийся смайлик. И мы дальше переписывались, – сказала Ромасенко.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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