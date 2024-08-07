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Экс-россиянин Михаил Яковлев вышел в 1/16 финала Олимпиады на велотреке

Экс-россиянин Михаил Яковлев вышел в 1/16 финала Олимпиады на велотреке
Михаил Яковлев
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Бывший российский велогонщик, а ныне израильский спортсмен, Михаил Яковлев вышел в 1/16 финала спринта на треке.

В квалификации спринта экс-россиянин установил олимпийский рекорд (9,152), но затем это достижение превзошли сразу два спортсмена – Харри Лаврейсен (Нидерланды) и Мэттью Ричардсон (Австралия).

Михаил Яковлев сменил спортивное гражданство в 2022 году.

Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Мужчины. Спринт. Квалификация
07 августа 2024, среда. 13:45 МСК
Окончено
1
Нидерланды
9.088, WR
2
Австралия
9.091
3
Израиль
9.152

Ранее канадская женская сборная в рамках командной гонки преследования проехала два дополнительных круга в квалификационной гонке. Сигнал к финальному кругу прозвучал на два круга позже, чем должен был.

Спортсменки из Канады прошли в финал, заняв восьмое место в квалификации, опередив Ирландию и Японию. Новая Зеландия показала лучшее время в квалификационной сессии с результатом 4.04,679, опередив США, Великобританию и Италию.

На 7 августа у Олимпийской команды Израиля шесть медалей: одна золотая, четыре серебряных и одна бронзовая.

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