Российская каноистка Ромасенко рассказала, как попала на ОИ-2024

Российская каноистка, спортсменка сборной России по гребле на каноэ Олеся Ромасенко рассказала, как попала на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«При распределении лицензий есть конкретные сроки. Я ждала и точно знала, что лицензия должна прийти мне. И вот сроки вышли, я спрашиваю нашу федерацию: «А где лицензия?» Если она не у нас, то должна перейти кому-то ещё. В табличке по европейскому континенту ничего не указано, хотя все остальные континенты есть. Но никто ничего не знал.

Потом Международный олимпийский комитет (МОК) выложил финальный список спортсменов с нейтральным статусом, допущенных к Олимпиаде. Своей фамилии я там не увидела. Даже если бы в списке оказалась не я, а другая спортсменка – я хотя бы поняла, что лицензия на месте. А так, одна лицензия в женском каноэ взяла и куда-то исчезла.

А на календаре – 30 июня, последний срок подачи олимпийских заявок.

Нашла контакты МОК и международной федерации. Позвонила нескольким юристам, попросила помочь. Но все ответы были из серии «мы заняты, перезвоните завтра». А я не могла завтра, мне нужно было сейчас. Ну, открыла правила, олимпийскую хартию и села составлять письмо.

Уже на следующий день я всё-таки показала письмо юристам. Сказали, что, в принципе, всё нормально, в произвольной форме вполне понятно написано. Чуть поправили, чтобы всё было идеально, и отправили повторно. Где-то через неделю пришёл ответ. Congratulations, Олеся, вы едете на Олимпийские игры!» — сказала Ромасенко.

Олеся Ромасенко выступит на Олимпиаде в Париже в четверг, 8 августа, на соревнованиях в каноэ-одиночке на 200 м.