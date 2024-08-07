Китайский рекордсмен мира по плаванию после Олимпиады отправится к дедушке пасти овец

Китайский пловец двукратный олимпийский чемпион Пань Чжаньлэ после Олимпиады отправится на родину к дедушке, чтобы пасти овец. Его дедушка живёт в деревне в провинции Чжэцзян.

«На самом деле ему нравится сельская жизнь. Каждый раз, когда он приезжал ко мне в гости в прошлом, я почти не замечал его с мобильным телефоном.

Вместо этого он предпочитает играть с животными, такими как собаки, овцы и коровы. Прогулка с овцами — это способ немного расслабиться. Овцы ждут его», — приводит слова дедушки спортсмена South China Morning Post.

Напомним, Чжаньлэ стал олимпийским чемпионом на 100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Париже (Франция). 19-летний спортсмен обновил собственный мировой рекорд, показав результат 46,40.

Серебряную медаль завоевал австралийский пловец Кайл Чалмерс, который побеждал на этой дистанции в 2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Он показал результат 47,48. Бронза — у румына Давида Поповича с результатом 47,49.