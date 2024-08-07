В МОК прокомментировали арест австралийского хоккеиста на траве за попытку купить кокаин

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что ситуация с арестом члена команды из Австралии по хоккею на траве за попытку купить наркотики в Париже находится в зоне ответственности Австралийского олимпийского комитета (AOC).

«МОК не в курсе данной ситуации. У нас работают различные службы безопасности, но в данном случае это ответственность НОК Австралии», — сказал Марк Адамс журналистам на брифинге.

Как сообщает The Guardian, французские власти задержали австралийского спортсмена за попытку купить кокаин вечером во вторник, 6 августа. Задержание хоккеиста подтвердила пресс-служба AOC, отметив, что пока никаких обвинений спортсмену не предъявлено.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.