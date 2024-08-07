В оргкомитете Олимпиады-2024 отреагировали на слова Адама Пити о червях в еде

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) Анн Дешам прокомментировала жалобы спортсменов на качество питания в Олимпийской деревне, в частности на слова трёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию Адама Пити. Ранее британец рассказал, что некоторые нашли червей в еде.

— Один из британских спортсменов обнаружил червей в рыбе. Удовлетворены ли вы качеством услуг, которые предоставляются в деревне?

— Для спортсменов было разработано около 150 рецептов. От многих мы получаем положительные отклики, пытаемся адаптироваться к меняющейся ситуации. Например, в последние дни увеличили количество белков. Работаем над тем, чтобы улучшить качество и удовлетворить все потребности проживающих, — сказала Дешам на пресс‑конференции.