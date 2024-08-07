В МОК рассказали о своём отношении к тому, что Снуп Догг продвигает Олимпиаду-2024

Управляющий директор Международного олимпийского комитета (МОК) по телевидению и маркетингу Анн‑Софи Вумар высказалась по поводу того, что американский рэпер и актёр Снуп Догг принимает участие в продвижении Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

Напомним, рэпер стал факелоносцем Олимпиады-2024.

«NBC привлёк Снуп Догга к Олимпиаде, он развлекает гостей своими комментариями. Но мы рады этому. Мы видим, как растёт популярность аккаунтов Олимпиады, как растут просмотры. Мы рады такому участию Снуп Догга и только приветствуем такой подход», — сказала Вумар на пресс‑конференции.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.