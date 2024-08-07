Фото: Тамбери подбежал к Баршиму после травмы катарца в квалификации прыжков в высоту

Олимпийский чемпион 2020 года в прыжках в высоту катарец Мутаз Эсса Баршим получил травму в квалификации на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) во время выполнения одного из прыжков.

После получения повреждения к Баршиму сразу подбежал итальянец Джанмарко Тамбери, который тоже стал олимпийским чемпионом 2020 года в прыжках в высоту. Тамбери пытался помочь Баршиму размять ногу. По окончании соревнований легкоатлеты обнялись.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Несмотря на травму, Баршим со второй попытки взял высоту 2,27 м и вышел в финал. Тамбери, который менее чем за неделю до соревнований был госпитализирован с камнем в почках, с трёх попыток не преодолел планку на высоте 2,27 м. Однако благодаря предыдущим удачным попыткам итальянец смог преодолеть квалификацию и вышел в финал, который состоится 10 августа.