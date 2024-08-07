Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве задержан в Париже после покупки кокаина

Австралийский спортсмен и член олимпийской сборной по хоккею на траве Томас Крейг был задержан полицией Парижа после покупки кокаина, сообщает Reuters.

Бригада полиции по борьбе с преступностью задержала двух мужчин во время сделки в 9-м округе Парижа.

Австралийский олимпийский комитет подтвердил агентству Reuters факт ареста, но не подтвердил личность игрока. В заявлении прокуратуры Парижа говорится, что предполагаемый покупатель родился в сентябре 1995 года. Согласно записям команды, в олимпийском списке есть один игрок, родившийся в этом месяце. Им является Томас Крейг.

В комитете заявили, что никаких обвинений не выдвигалось.

«Мы продолжаем наводить справки и организовывать поддержку для члена команды», — говорится в заявлении комитета.