Тяжелоатлет Фабин Ли выиграл золото Олимпиады-2024 в весе до 61 кг с олимпийским рекордом
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Китайский тяжелоатлет Фабин Ли завоевал золотую медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в весе до 61 кг. Он показал результат 310 кг, в рывке установив олимпийский рекорд — 143 кг.
Олимпиада 2024. Тяжёлая атлетика
Мужчины. До 61 кг
07 августа 2024, среда. 16:00 МСК
Окончено
1
Фабин Ли
Китай
310
2
Тирапонг Силачай
Таиланд
303
3
Хэптон Моррис
США
298
Серебро — у представителя Таиланда Тирапонг Силачай (303 кг). Бронзовую медаль завоевал американский спортсмен Хэптон Моррис (298 кг).
Фабин Ли принёс сборной Китая 23-ю медаль на Олимпиаде-2024. Силачай завоевал третью награду для команды Таиланда, у США — 87 наград в целом. Сборная США продолжает лидировать в медальном зачёте Игр в Париже, на втором месте идёт команда Китая.
Олимпийские игры в Париже завершатся в воскресенье, 11 августа. Российские тяжелоатлеты не принимают участия в олимпийском турнире.
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