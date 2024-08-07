Тяжелоатлет Фабин Ли выиграл золото Олимпиады-2024 в весе до 61 кг с олимпийским рекордом

Китайский тяжелоатлет Фабин Ли завоевал золотую медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в весе до 61 кг. Он показал результат 310 кг, в рывке установив олимпийский рекорд — 143 кг.

Серебро — у представителя Таиланда Тирапонг Силачай (303 кг). Бронзовую медаль завоевал американский спортсмен Хэптон Моррис (298 кг).

Фабин Ли принёс сборной Китая 23-ю медаль на Олимпиаде-2024. Силачай завоевал третью награду для команды Таиланда, у США — 87 наград в целом. Сборная США продолжает лидировать в медальном зачёте Игр в Париже, на втором месте идёт команда Китая.

Олимпийские игры в Париже завершатся в воскресенье, 11 августа. Российские тяжелоатлеты не принимают участия в олимпийском турнире.