Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Тяжелоатлет Фабин Ли выиграл золото Олимпиады-2024 в весе до 61 кг с олимпийским рекордом

Тяжелоатлет Фабин Ли выиграл золото Олимпиады-2024 в весе до 61 кг с олимпийским рекордом
Комментарии

Китайский тяжелоатлет Фабин Ли завоевал золотую медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в весе до 61 кг. Он показал результат 310 кг, в рывке установив олимпийский рекорд — 143 кг.

Олимпиада 2024. Тяжёлая атлетика
Мужчины. До 61 кг
07 августа 2024, среда. 16:00 МСК
Окончено
1
Фабин Ли
Китай
310
2
Тирапонг Силачай
Таиланд
303
3
Хэптон Моррис
США
298

Серебро — у представителя Таиланда Тирапонг Силачай (303 кг). Бронзовую медаль завоевал американский спортсмен Хэптон Моррис (298 кг).

Фабин Ли принёс сборной Китая 23-ю медаль на Олимпиаде-2024. Силачай завоевал третью награду для команды Таиланда, у США — 87 наград в целом. Сборная США продолжает лидировать в медальном зачёте Игр в Париже, на втором месте идёт команда Китая.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

Олимпийские игры в Париже завершатся в воскресенье, 11 августа. Российские тяжелоатлеты не принимают участия в олимпийском турнире.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android