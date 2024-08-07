Польские волейболисты в пяти сетах обыграли США и вышли в финал Олимпиады-2024

Мужская сборная Польши по волейболу стала первым финалистом Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В полуфинальном матче польские волейболисты одержали победу над США со счётом 3:2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13).

Ранее на четвертьфинальной стадии олимпийского мужского волейбольного турнира сборная Польши со счётом 3:1 обыграла Словению, национальная команда США также в четырёх партиях победила Бразилию. На групповом этапе американцы стали победителями группы C благодаря выигрышам у Аргентины, Германии и Японии, поляки заняли второе место в группе B после побед над Египтом и Бразилией и поражения от Италии.

Сегодня, 7 августа, состоится второй полуфинал соревнований, в котором сыграют национальные команды Франции и Италии. Начало матча запланировано на 21:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).