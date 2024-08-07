Австралийский скейтбордист Палмер выиграл золото Олимпиады-2024
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Австралийский скейтбордист Киган Палмер завоевал золотую медаль в дисциплине «парк» на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). За своё лучшее выступление спортсмен получил 93,11 балла. Отметим, что Палмер стал двукратным олимпийским чемпионом, в Токио-2020 он также победил в «парке».
Олимпиада 2024. Скейтбординг
Мужчины. Парк. Финал
07 августа 2024, среда. 18:30 МСК
Окончено
1
Киган Палмер
Австралия
2
Том Шаар
США
3
Аугусто Акио
Бразилия
Серебряную медаль взял американский спортсмен Том Шаар, набравший 92,23 балла. Третье место занял бразильский скейтбордист Аугусто Акио с результатом 91,85.
Напомним, в аналогичной дисциплине среди женщин выиграла соотечественница Палмера 14-летняя скейтбордистка Ариса Трю. Благодаря победе Палмера у сборной Австралии теперь 17 золотых медалей на Олимпиаде-2024. У США 88-я награда, а у команды Бразилии — 14-я.
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