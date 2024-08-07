Датские гандболисты вырвали победу у шведов и вышли в полуфинал Олимпиады-2024
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Мужская сборная Дании по гандболу вырвала победу у команды Швеции в матче 1/4 финала Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Итоговый счёт встречи — 32:31.
В полуфинале олимпийского турнира датчане сыграют с победителем встречи Норвегия — Словения, которая начнётся в 22:30 по московскому времени. На Играх в Токио (Япония) в 2020 году команда Дании завоевала серебряные медали, уступив французам в финале.
Ранее испанские гандболисты одержали победу в матче 1/4 финала Олимпиады-2024 над сборной Египта. Встреча была переведена в овертайм и завершилась при счёте 29:28 в пользу испанцев. Во втором четвертьфинале сборная Германии неожиданно обыграла сборную Франции. По итогам овертайма немцы победили со счётом 35:34.
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